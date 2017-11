Weer miljoenenpubliek voor The Voice of Holland

Het bijzondere musicalechtpaar Sandor en Lilly-Jane wist gisteren heel wat los te maken bij het publiek. Hoewel Sandor de jury niet wist te overtuigen, kreeg zijn vrouw dat juist wel voor elkaar. Op Twitter stroomden de reacties over het koppel binnen.



Vorige week eindigde The Voice ook op nummer één in de lijst van best bekeken programma's. De week daarvoor kon de eerste aflevering van het seizoen rekenen op een tweede plek in de top vijf.



Ook Flikken Rotterdam kan tevreden terugkijken op de aflevering van gisteravond. 1,2 miljoen mensen zaten gekluisterd aan de buis om naar de serie te kijken. Andere programma's die het goed deden waren onder meer De Wereld Draait Door met 1,2 miljoen nieuwsgierigen en Goede tijden, slechte tijden met 1,5 miljoen kijkers.



Top 5

1. The Voice of Holland 2.331.000

2. Achtuurjournaal 2.148.000

3. Goede tijden, slechte tijden 1.592.000

4. Flikken Rotterdam 1.247.000

5. De Wereld Draait Door 1.218.000