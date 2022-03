Weerman Piet Paulusma (65) overleden aan gevolgen van kanker

‘Tot ons grote verdriet is weerman Piet Paulusma op 65-jarige leeftijd overleden’, laat zijn werkgever Omroep Max weten. ‘Piet leed al geruime tijd aan kanker, waar hij geen ruchtbaarheid aan wilde geven. Wij zijn Piet dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend en wensen de nabestaanden veel sterkte toe.’



De Fries begon zijn loopbaan als weerman in 1985 bij Omrop Fryslân, eerst op de radio en later ook dagelijks op televisie. Elf jaar later begon Piet bij SBS6 en gaf hij kijkers dagelijks een weerupdate vanaf een steeds wisselende buitenlocatie in Nederland. Piet sloot het bericht steevast af met zijn inmiddels gevleugelde Friese uitspraak ‘oant moarn’, wat ‘tot morgen’ betekent.



Sinds 2020 sloot hij bij Omroep Max het programma Tijd voor Max af met het weerbericht. Ook was de meteoroloog twee keer per dag te horen op NPO Radio 5.