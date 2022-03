Weerman Piet Paulusma (65) overleden: vrijdag zei hij voor het laatst ‘oant moarn’

‘Tot ons grote verdriet is weerman Piet Paulusma op 65-jarige leeftijd overleden’, laat zijn werkgever Omroep Max weten. ‘Piet leed al geruime tijd aan kanker, waar hij geen ruchtbaarheid aan wilde geven. Wij zijn Piet dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend en wensen de nabestaanden veel sterkte toe.’

,,Het is ongelooflijk hoe dapper Piet zijn ziekte heeft ondergaan”, stelt omroepbaas Jan Slagter. ,,Zolang het nog ging, wilde hij door met werken.” Donderdag presenteerde de weerman voor het laatst op televisie, vrijdag was hij nog te horen op de radio. ,,Het is vreselijk verdrietig dat we hem nooit meer zijn kenmerkende uitsmijter ‘oant moarn’ horen zeggen”, aldus Slagter.

De Fries, die opgroeide in het dorpje Tzum, begon zijn loopbaan als weerman in 1985 bij Omrop Fryslân, eerst op de radio en later ook dagelijks op televisie. ,,In mijn vrije tijd en bij Omroep Friesland deed ik weersvoorspellingen”, vertelde hij daar eerder over. ,,Mijn doorbraak was in de winter van 1995/’96. Waar collega’s op dooi rekenden, voorspelde ik strenge vorst. Prompt ontstond er Elfstedenkoorts en werd ik door De Friesche Elf Steden, de vereniging die de Elfstedentocht organiseert, tot adviseur benoemd.”



De tocht der tochten kwam er uiteindelijk niet. Een jaar later begon Piet bij SBS6 en kwam er wel een Elfstedentocht. ,,Net voor kerst 1997 belde ik naar Piet Venema, de ijsmeester. ‘We moeten bij elkaar komen, het wordt dik winter’. Ik pakte de ijsgroeiverwachting erbij. De zevendaagse verwachting breidde ik uit naar tien dagen. We concludeerden dat de tocht er zou kunnen komen. Een sensationeel idee, want die was elf jaar geleden voor het laatst gehouden. Ik had er slapeloze nachten van. Collega’s zeiden dat de temperatuur zou gaan oplopen, maar ik zag kou uit het oosten.”



Zijn weerberichten werden een groot succes. ,,Ik weet nog dat ik die dagen een telegram kreeg van Fons van Westerloo, de baas van SBS. ‘Piet, we hebben voor het eerst 1 miljoen kijkers gehaald. Gefeliciteerd.’” Die miljoen kijkers hield hij vast en gaf hij vanaf toen dagelijks een weerupdate vanaf een steeds wisselende buitenlocatie in Nederland. Piet sloot het bericht steevast af met zijn inmiddels gevleugelde Friese uitspraak ‘oant moarn’, wat ‘tot morgen’ betekent.

De weerman was aanvankelijk onderdeel van het programma Hart van Nederland, maar zijn dagelijkse praatje werd steeds populairder bij de kijkers. Sinds 2003 werd zijn weerbericht daarom vermeld als apart programma Piets weer. Zijn dochter Martsje viel in de slotjaren geregeld voor haar vader in.

Tijd voor Max

Het succes kostte Paulusma ook wat. In een interview met deze site vertelde Paulusma dat zijn werk er mede voor zorgde dat zijn huwelijk geen stand hield. ,,In elk interview wordt gevraagd naar mijn echtscheiding. Altijd in negatieve zin. Nooit eens: wat doen jullie het goed.” Toch hielden hij en Joke altijd goed contact. ,,De zon heeft het gewonnen van de stormen”, zei hij daarover.

Na 23 jaar liet SBS in 2019 weten afscheid te nemen van het Friese icoon omdat de zender het tijd vond voor ‘iets nieuws’. Paulusma stapte daarna over naar Omroep MAX, waar zijn weerbericht op 1 januari 2020 voor het eerst te zien was bij Tijd voor MAX. Ook was de meteoroloog twee keer per dag te horen op NPO Radio 5. Ook schreef hij weerberichten voor verscheidene Friese kranten, MAX Magazine en zijn eigen website.



Begin dit jaar werd de weerman benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn inzet voor Friesland. In de Statenzaal van het provinciehuis in Leeuwarden werd de onderscheiding door zijn tweelingbroer Lume opgespeld in het bijzijn van commissaris van de Koning Arno Brok. De weerman werd onderscheiden voor zijn grote inzet voor Friesland en het werk voor talloze goededoelenorganisaties. Hij dacht dat hij voor een lezing kwam en was totaal verrast.



Omrop Fryslân bracht vandaag een extra journaal vanwege het overlijden van Paulusma. Omroep MAX zendt dinsdag in Tijd voor MAX een eerbetoon uit aan de weerman met als titel Oant Moarn.

