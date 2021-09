Weg 1,5 meter: Jort knuffelt Welmoed in Op1, publiek Jinek rent juichend studio in

video Op1 -presentatoren Jort Kelder en Welmoed Sijtsma hebben elkaar gisteravond geknuffeld aan de talkshowtafel om het einde van de 1,5 meterregel te vieren. Concurrent Eva Jinek ging nog een stap verder en liet halverwege de uitzending voor het eerst in anderhalf jaar publiek toe, dat joelend de studio in rende.

,,Vanavond kunnen we afscheid nemen van de anderhalve meter’’, zei Welmoed Sijtsma in de laatste minuten van de NPO 1-talkshow, verwijzend naar de versoepeling van vandaag. Jort leek dat even te zijn vergeten. ,,Oh wauw, ja!’’, riep hij, terwijl de twee hun stoelen naar elkaar schoven en hij een arm om zijn collega sloeg.

Welmoed en Jort knuffelden elkaar om het einde van de 1,5 meterregel te vieren.

,,We gaan naar elkaar nu. Ja hoor, dat mag, van de minister’’, zei hij. Een glunderende Welmoed had de smaak te pakken. ,,Iedereen elkaar knuffelen, jaaaa!’’ moedigde ze de tafelgasten aan, die daar meteen gehoor aan gaven. Zelf pakte ze Jort goed beet. ,,Het is een soort oud en nieuw!’’ jubelde ze.

Welmoed Sijtsma en Jort Kelder in Op1.

‘Héérlijk’

Op RTL 4 was ook Eva Jinek duidelijk in haar nopjes om weer publiek te kunnen ontvangen. ,,Er gaat iets gebeuren waar ik al meer dan anderhalf jaar naar uitkijk’’, zei ze, waarna een juichende menigte de studio in rende.

,,11 maart 2020 presenteerde ik hier voor het laatst een uitzending met publiek’’, sprak Jinek. ,,Sindsdien waren de stoeltjes verdwenen, de studio was leeg, en zat er eigenlijk helemaal geen vrolijk gezicht meer. Maar het publiek is terug! Wat heerlijk!’’

Na de reclame volgde het eerste ouderwetse applaus en Eva genoot zichtbaar. ,,Ah, wat is dat toch héérlijk, zo gemist!’’

Eva Jinek was door het dolle heen toen ze weer studiopubliek verwelkomde.

Voor het oog van 756.000 kijkers sloot rapper Poke de talkshow af met een nieuwe versie van Anderhalf, het lied waarmee hij, Ali B en Judeska (Jandino Asporaat) mensen er vorig jaar aan herinnerden vooral niet in hun ‘aura’ te komen. Nu rapte hij het tegenovergestelde: ,,Kom maar in mijn aura, bitch!’’

Op1 staat met 549.000 toeschouwers op de laatste plek van de kijkcijfer-top 10 van de Stichting KijkOnderzoek, een positie lager dan Jinek.

