Weinig VIPS in Temptation Island VIPS

Opvallend is dat aan de eerste editie van Temptation VIPS weinig bekende Nederlanders mee doen. Uit het lijstje is Donny het bekendst. Met het programma De Roelvinkjes: Dave en Donny doen Zaken stapte hij uit de schaduw van zijn broer Dave. Donny en Amijé zijn sinds twee jaar samen en omschrijven hun relatie als 'stabiel zonder echte verplichtingen'. Amijé zegt geen problemen te hebben met de aandacht die haar vriend van andere vrouwen krijgt, terwijl Donny behoorlijk jaloers is aangelegd.



Stefano en Gelina leerden elkaar anderhalf jaar geleden kennen op een feestje. Van Stefano is bekend dat hij 'een misstap' is zijn relatie heeft begaan, waarna zijn vriendin hem vergaf. Door mee te doen aan Temptation willen ze hun liefde aan Nederland bewijzen.



De show, die wordt gepresenteerd door Yolanthe Sneijder-Cabau en Kaj Gorgels en inmiddels is opgenomen in Mexico, is vanaf 7 juni te zien op Videoland.