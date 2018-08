Weinstein geeft mailtjes slachtoffer vrij

Rox deelt babystrug­gles: Ik probeer al twee dagen mijn tanden te poetsen

21:42 Roxeanne Hazes is dolblij met haar zoontje Fender, maar ze vindt ook dat nieuwe moeder eerlijker mogen zijn over dat de kraamperiode best pittig is. ,,Laat je niet misleiden door de perfecte social posts. Mama zijn is prachtig, maar ik probeer al twee dagen mijn tanden te poetsen.''