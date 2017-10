Weinstein uit Oscar-academy gegooid; opnieuw aanklacht wegens verkrachting

UpdateDe Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein (65) is per direct uit de prestigieuze organisatie achter de Oscar-filmprijzen gezet. Een ruime meerderheid van de raad van bestuur van de Academy of Motion Pictures and Sciences stemde voor het vertrek van Weinstein, die door tientallen vrouwen wordt beschuldigd van seksueel wangedrag of verkrachting.

,,Wij doen dit niet alleen om afstand te nemen van iemand die het respect van zijn collega's niet verdient'', begint de organisatie in een verklaring. ,,Maar ook om een boodschap af te geven dat het tijdperk van opzettelijke onwetendheid van of schandelijke medeplichtigheid aan seksueel roofdierengedrag en intimidatie op de werkplek in onze bedrijfstak voorbij is.''



Weinstein, producent van meerdere films die Oscars in de wacht sleepten, is door verschillende actrices beschuldigd van seksuele intimidatie en verkrachting. Zondag kwam daar een nieuwe aanklacht bovenop. Lysette Anthony, een Britse actrice die momenteel te zien is in de reeks Hollyoaks, vertelt in The Sunday Times dat ze door Weinstein verkracht werd in haar eigen woning.

Overvallen in eigen woning

De feiten vonden volgens Anthony plaats in de jaren '80. Tijdens een ontmoeting in New York had de halfnaakte filmbons haar al voor de eerste keer proberen te betasten, maar Anthony kon toen ontkomen. Weinstein begon haar nadien te stalken en overviel haar op een dag in haar woning. Hij belde aan en Anthony opende de deur in een nachtgewaad.

,,Hij duwde me naar binnen, duwde me tegen de kapstok en begon aan mijn nachtpon te frunniken," vertelt ze. ,,Hij probeerde me te kussen en bij me binnen te dringen." De actrice probeerde hem van zich af te duwen, maar slaagde daar niet in. ,,Het was zielig, weerzinwekkend," vertelt ze.