In de aflevering van zaterdag zijn Jelka van Houten en Edson da Graça te gast. Ook zij gaan proberen te raden welke bekende Nederlanders zich hebben laten transformeren tot dragqueen. Miss Cartier, het broertje van Monica Geuze, neemt plaats in het jurerende dragteam.

Welke BN’er gaat schuil achter deze queen uit Make up your mind?

Welke BN’er gaat schuil achter deze queen uit Make up your mind?

Make up your mind, een idee van presentator Carlo Boszhard en zijn vriend Herald Adolfs, debuteerde in 2021 met een eenmalige, veelbesproken aflevering. Daarin was onder meer te zien hoe wijlen Peter R. de Vries als dragqueen was opgemaakt.