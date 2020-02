Wendy gek op Erlands ‘lekkere bekkie’ en Marieke stelt nieuwe liefde voor aan kat

Zwangere Katja Schuurman laat in buitenland echo maken

19:15 Katja Schuurman (44) voelt zich goed na 12 weken zwangerschap. Dit vertelde de actrice en presentatrice in de uitzending van Ruud de Wild op NPO Radio 2. Katja is momenteel op reis met Barrie Stevens (75), Peter Faber (76), Willibrord Frequin (78) en Gerard Cox (79) voor het RTL-programma Beter laat dan nooit. Daarvoor reizen ze nu ruim een week door landen in Midden- en Zuid-Amerika.