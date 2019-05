Wendy grijpt in: ‘Als Martijn Songfestival presenteert, dan ík ernaast’

Het waren vanavond Koos van Plateringen, Jan Versteegh, Albert Verlinde en Patty Brard die het balletje voor mogelijke presentatoren voor het Songfestival in 2020 opgooiden. Diverse BN’ers, onder wie Glennis Grace en Gerard Joling, kwamen aan het woord in de uitzending. Wie zou daar volgens hen goed passen? ,,In ieder geval iemand die Nederland goed kan voordragen”, stelde Grace in een video.



Ook Wendy van Dijk stuurde een filmpje in. Zij pakte het echter iets anders aan dan haar voorgangers. ,,Nou heb ik de naam van mijn lieve vriendje en collega Martijn Krabbé al een paar keer horen vallen, als misschien een goede host voor het Eurovisiesongfestival”, begon ze onschuldig in het filmpje. ,,En dan denk ik: ja, daar hoor ik dan wél naast! Ik bedoel, we hebben Idols samen gepresenteerd, X-factor en The Voice. Wij zijn wel een goed setje. Dus ik zou zeggen: Martijn en ik!”



Jan Versteegh vond het ‘mooi dat niemand zich opwerpt', maar daar dacht Albert Verlinde toch héél anders over. Wendy's aanbod om het Songfestival samen met Martijn te presenteren, schoot bij hem compleet in het verkeerde keelgat. ,,Nou, ik vind dit wel bijna impertinent, eerlijk gezegd. Ja, serieus, ik had dit nog niet gezien. Wendy, je bent een schat, maar ik vind dit best wel wat”, klonk het geschrokken uit zijn mond.



Versteegh keek hem vervolgens verbaasd aan, waarop Verlinde er nog even een schepje bovenop deed: ,,Nee, ik schrik er echt van. Je gaat toch niet zélf roepen: dat moet ik doen?” Ook na dat antwoord was Versteegh het nog niet eens met Verlinde. ,,Je mag het toch leuk vinden om te presenteren?", vroeg hij zich hardop af. Daar haakten Brard én Verlinde tegelijk op in: ,,Ja, maar dat is wat anders dan dat je zegt: we zouden een leuk duo zijn. Nou, sorry hoor.”