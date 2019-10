Wendy van Dijk onthult na jaren: ‘Mijn Gouden Televizier-Ring is gestolen’

Wendy van Dijk heeft noodgedwongen een pijnlijke bekentenis moeten doen. In gesprek met Shownieuws zegt de 48-jarige presentatrice dat ze haar Gouden Televizier-Ring, die ze in 2003 won voor haar programma Hart in Aktie , helemaal niet meer heeft.

Op de vraag waar Van Dijk haar ring thuis heeft staan, voelt ze zich gedwongen om maar eerlijk toe te geven dat deze is gestolen. ,,Ja erg hè, het is echt heel erg”, aldus Van Dijk , die totaal geen idee heeft waar het sieraad wél zou kunnen zijn. ,,De ring is weg en ik moet daar eigenlijk nog iets mee, want het is natuurlijk wel jammer.”

Mogelijk dat de prijs nog ergens opduikt, anders moet Van Dijk maar ‘vragen of die nog een keer gemaakt kan worden, of zo. Maar nee, de ring is weg’, zegt ze met een bedrukt gezicht. Wanneer de ring precies is gestolen en of Van Dijk hier ooit aangifte van heeft gedaan, werd in het interview niet duidelijk.

Terugkeer?

Van Dijk was tussen 2000 en 2006 presentatrice van Hart in Aktie, een programma waarin hulpbehoevende mensen met problemen werden geholpen. Deze zomer maakte SBS6 bekend dat het prijswinnende programma terug op de buis komt.

Van Dijk reageerde in augustus verrukt op de terugkomst van ‘haar kindje‘. ,,Ruim vijftien jaar geleden maakte ik met hart en ziel een programma waarbij we mensen met de meest uiteenlopende problemen mochten helpen, Hart in Aktie. Met plezier en trots mag ik aankondigen dat het programma terugkeert.“

In een video deed Van Dijk een oproep aan SBS6-kijkers of zij toevallig mensen kennen die ze graag een hart onder de riem willen steken. ,,We gaan mensen helpen die onze hulp hard nodig hebben. We willen proberen om echt het verschil te maken in hun leven.”

Kritiek

Van Dijk heeft - vooral na haar overstap naar SBS6 - te maken met veel negatieve reacties. Daar kan ze echter weinig mee. ,,Negativiteit raakt me niet”, vertelde de tv-presentatrice onlangs nog in Veronica Magazine.

,,Ik weet dat ik oprecht ben. Die ander staat misschien zo in het leven dat hij of zij mij of wie dan ook snel fake vindt. Ik ben drager van het geluksgen, dat zal ook wel weer niet sexy klinken, en ben gelukkig dat ik dat voor een groot deel mag en kan voelen.”

Televizier-Ring Gala

De onthulling dat de Gouden Televizier-Ring van Wendy van Dijk is verdwenen, volgt een dag na het 54ste Gouden Televizier-Ring Gala, waarbij het SBS-programma Chateau Meiland als winnaar uit de bus kwam. De Meilandjes versloegen Beste zangers (AVROTROS) en Expeditie Robinson (RTL).

De Televizier-Ring voor Chateau Meiland is pas de tweede voor SBS 6. Zestien jaar geleden, in 2003, ging de prestigieuze publieksprijs voor het favoriete tv-programma naar Hart in Aktie van Wendy van Dijk. Die ring blijkt nu dus gestolen.

Verliezers

Expeditie Robinson greep voor de vijfde keer mis. Het survivalprogramma, dat dit seizoen verhuisde van RTL 5 naar RTL 4, was voor het derde jaar op rij genomineerd. Ook Beste Zangers-presentator Jan Smit zag de gouden ring al eerder aan zijn neus voorbij gaan. Het AVROTROS-programma dong ook in 2017 mee naar dé Ring.