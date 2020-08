Wendy van Dijk wint slag rond failliet fitnessmerk: oud-zakenpartner moet spullen teruggeven

De presentatrice laat aan Shownieuws weten blij te zijn dat ‘deze slag’ is gewonnen. Of de spullen ook daadwerkelijk terugkomen, is nog niet duidelijk. ,,Het is de vraag of ze het niet al hebben doorverkocht, dat weten we allemaal nog niet”, aldus Wendy. ,,Waar het om gaat, is dat het erkend is door de rechter dat de spullen onrechtmatig zijn weggenomen."



Dat Boekema nog geen nieuw bedrijf mag starten, is min of meer zijn eigen schuld, zegt Wendy. ,,Hij moet een jaar niks doen. Dat heeft hij zelf opgenomen in het contract destijds. Het zijn zijn eigen opgestelde regels, want ik had daar eigenlijk geen ervaring mee.”



Begin juli werd bekend dat Disq was omgevallen. Wendy en Boekema hadden een verschil van inzicht in hoe ze verder wilden met het bedrijf, waardoor ze in een patstelling kwamen. Er werd niet meer geïnvesteerd en het doek viel.