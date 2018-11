Wereldberoemde illusionist Christian Farla krijgt grote show in Ahoy

Daarmee komt een droom uit voor de illusionist, die eerder al is onderscheiden met twee Internationale Merlins Awards voor 'magicians of the year' en 'magic show of the year'.



Farla heeft inmiddels vijf internationale theatertournees, drieduizend shows in Duitsland, vijfhonderd shows in Frankrijk en tien miljoen YouTube-views op zijn naam gezet. In 2014 was hij bij Britain's Got Talent te zien, waar de jury hem unaniem naar de volgende ronde stemde. In datzelfde jaar haalde hij ook de finale van Das Supertalent in Duitsland.



Met een eigen show in Ahoy Rotterdam komt een droom voor Farla uit, stelt hij. ,,De laatste jaren ben ik veel in het buitenland geweest, maar het werd tijd om in mijn eigen geboortestad een grootse show neer te gaan zetten." De kaartverkoop is vrijdag van start gegaan.