Wesley Sneijder bevestigt: Yolanthe en ik zijn uit elkaar

Sneijder, die onlangs nog ophef veroorzaakte door in een dronken bui op een auto te staan, stelt veel fouten te hebben gemaakt in zijn huwelijk. Maar, zo vindt hij, dat gaat helemaal niemand aan. En dus maakt hij in een uitgebreid bericht op Instagram duidelijk hoe zijn kant van het verhaal in elkaar zit. ‘Ik waardeer het dat Yolanthe nog steeds zo goed voor me is. Ze zorgt voor onze zoon én voor mij, ook al zijn we niet meer samen.’ Eerder deze week gingen er geruchten dat Yolanthe 19 miljoen euro van Sneijder wilde hebben, maar dat hij haar ‘slechts’ 15 miljoen euro had meegegeven. Ook daar klopt volgens Sneijder helemaal niets van. ‘Jullie worden steeds gekker! Mensen zonder hersenen zullen altijd geloven wat ze lezen.’ Hij vervolgt: ‘Yolanthe heeft om helemaal niks gevraagd en ik zou dat andersom ook niet doen. We hebben elkaars geld niet nodig. Al deze verhalen zijn leugens.’ Sneijder walgt van de pers en wat ze over hem en Yolanthe schrijven. ‘Ik wéét dat we niet hoeven te reageren. Ik respecteer de moeder van mijn kind en vind het knap dat ze zo kalm blijft en alles pikt. Maar zo ben ík niet. Ik laat mensen niet met mij sollen!', sluit hij zijn relaas af.

Statement

De manager van Yolanthe (34) liet op 5 maart dit jaar officieel met een statement weten dat de actrice-presentatrice en de even oude voetballer uit elkaar zouden gaan. Of de al dan niet tijdelijke breuk daadwerkelijk zal uitdraaien op een echtscheiding, kon zij op dat moment niet zeggen. ,,Ik ben niet helderziend. Het kan dus alle kanten op’’, reageerde ze medio maart. Ze benadrukte ook het woord echtscheiding nooit in de mond te hebben genomen. Ook op dat moment wilde ze verder niet reageren. ,,Omdat het hun privézaak is waar ik niks mee te maken heb.”



Geruchten over een eventuele breuk deden vorig jaar al de ronde; de twee zouden van elkaar vervreemd zijn geraakt en elkaar het liefst ontlopen. Het stel verwees dat verhaal echter naar het rijk der fabelen. ,,Dergelijke geruchten worden gedragen door gekken, verspreid door haters en geaccepteerd door idioten’’, schreef Sneijder op Instagram. Ook Yolanthe ontkende dat er iets aan de hand was. ,,Weet je wat het is: elke relatie heeft zijn ups en downs en dat is bij ons echt niet anders’’, zei ze tegen Grazia. ,,Maar wij willen niks liever dan samen oud worden; we zijn stapelgek op elkaar.’’



Wesley en Yolanthe kregen in 2009 een relatie en trouwden een jaar later in het Italiaanse Castelnuovo Berardenga, vlakbij Florence. Ze woonden de afgelopen jaren in de landen waar Sneijder voetbalde; achtereenvolgens Italië, Turkije, Frankrijk en Qatar. In 2015 kreeg het stel zoontje Xess Xava. Wesley had al zoon Jessey uit een eerdere relatie. Yolanthe heeft zich altijd vol liefde ontfermd over haar stiefzoon.