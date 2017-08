Wetenschapper voorspelt volgende doden in Game of Thrones

Seizoen 7 van Game of Thrones kwam in Nederland gisteravond spetterend ten einde. Voor het eerst werd de finale aflevering ook uitgezonden in zeven bioscopen in ons land. Kijkers zagen hoe de laatste aflevering van het seizoen - net als in andere jaren - eindigde in een mist van intriges, complotten en plotwendingen. Opnieuw vond een van de bekende karakters daarin de dood.



Het waren de zenuwslopende plot twists en vele messen in de rug die GoT-fan Milan Janosov eerder al deden besluiten zijn wiskundeknobbel in te zetten om te voorspellen welk van de hoofdpersonen nog dood zullen gaan in het achtste en (naar alle waarschijnlijkheid) laatste seizoen. Noem het een uit de hand gelopen hobby. De Hongaar, als promovendus werkzaam op de Central European University in Budapest, deed zijn voorspellingen eind juli uit de doeken. De afgelopen week werden zij, met het oog op de ontknoping van seizoen 7, veelvuldig opgepikt door internationale media.