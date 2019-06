When They See Us is een genadeloze aanklacht tegen vooringenomen politieonderzoek

Ze werden bekend als de Central Park Five, vijf tieners van Afro-Amerikaanse en Latijns-Amerikaanse komaf, die in 1989 werden beschuldigd van de buitengewoon gewelddadige verkrachting van een jogster in het New Yorkse Central Park.



Over de aanloop, het politieonderzoek, de rechtszaak en de afloop gaat de indrukwekkende miniserie When They See Us die sinds kort op Netflix is te zien. De serie kan het beste worden samengevat als een genadeloze aanklacht tegen het vooringenomen politieonderzoek, dat rammelde aan alle kanten.