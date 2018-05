'Whitney Houston werd als kind misbruikt'

Whitney Houston en haar broers zijn in hun jeugd misbruikt door een familielid. Dat verklaart de assistent van de in 2012 overleden zangeres in een nieuwe documentaire die gisteravond werd vertoond op het filmfestival van Cannes.

Ook de halfbroer van Whitney, Gary, bevestigt in de film dat er misbruik heeft plaatsgevonden binnen de familie. De misbruiker zou Dee Dee Warwick zijn geweest, de zus van zangeres Dionne en een nicht van de moeder van Whitney en Gary, Cissy Houston. In een interview met Vanity Fair verklaart filmmaker Kevin Macdonald dat hij tijdens het maken van de docu een groeiend vermoeden kreeg dat er iets traumatisch was gebeurd tijdens de jeugd van Whitney. ,,Iets aan haar baarde me zorgen, ze leek nooit helemaal op haar gemak. Ik heb vaker gewerkt met mensen die seksueel zijn misbruikt in hun jeugd, en iets aan haar doen en laten herinnerde me daaraan."

Verschillende mensen bevestigden in vertrouwen zijn vermoeden, maar pas toen de docu Whitney bijna klaar was besloot assistente Mary Jones voor de camera te vertellen dat de zangeres haar in vertrouwen heeft genomen over het misbruik. In de documentaire vertelt broer Gary dat hij zelf door een vrouwelijk familielid seksueel misbruikt is. Hij heeft het daarbij niet specifiek over het lot van Whitney.

Negatieve gevoelens

Volgens Macdonald is de familie voor de première van de film, die woensdag plaatsvond op het filmfestival in Cannes, ingelicht over het misbruikverhaal in de film. Dat zou vooral bij Whitney's 84-jarige moeder Cissy hard zijn aangekomen.