Who’s the Boss-actrice Katherine Helmond (89) overleden

In Who’s the Boss, dat van 1984 tot en met 1992 te zien was, speelde ze alle acht seizoenen. Alyssa Milano, die ook een van de hoofdrollen vertolkte in de komedieserie, eert Helmond op Twitter. ,,Mijn mooie, vriendelijke, grappige, stijlvolle en meelevende rots. Je was een cruciaal deel van mijn leven’’, schrijft de actrice. ,,Je leerde me alles te doen voor een lach. Wat een voorbeeld was je. Rust in vrede, Katherine.’’