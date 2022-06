Wie dacht dat het niet pijnlijker kon worden voor Paul de Leeuw had het mis

SBS6-program­ma's Lantinga en Groenen­dijk van de buis gehaald

De spelshows Vier Is Te Veel van Sander Lantinga en Think Inside The Box met Richard Groenendijk zijn door SBS6 van de buis gehaald, bevestigt een woordvoerder van de zender vandaag aan het ANP. De reden van de annulering is dat beide programma’s ‘de gewenste resultaten niet behaald’ hebben.

