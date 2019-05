Wie Emma Wortelboer al niet trok, kan Martien en Erica beter overslaan

Martien en Erica (en dochters Montana en Maxime) zijn zonder twijfel de meest iconische Ik Vertrek -deelnemers ooit . Niet omdat het zulke klusklunzen waren, integendeel. Hun bed & breakfast in een gerenoveerd Frans kasteel was misschien wel de fraaiste ooit. Met de heimwee die hen al snel deed terug verhuizen naar Nederland heeft het evenmin te maken. Nee, ze werden onvergetelijk doordat Martien overduidelijk homoseksueel was en niemand van het gezin dat door leek te hebben, hijzelf evenmin. Bovendien waren ze nogal luid, direct en vinnig tegen elkaar en is Martien een nóg grotere dramaqueen dan Emma Wortelboer.

Vraag me niet wat er eerder was: het idee van een uitgekiende producent om deze mensen terug op tv te brengen, of hun wens om opnieuw een buitenlands avontuur aan te gaan. Zoals ik ook maar niks zeg over de opmerkelijke draai van Erica, die na jaren mediaschuwheid ineens weer een cameraploeg om zich heen duldt. Het maakt namelijk helemaal geen snars uit. Ze leveren gewoon leuke tv op. De scène van de vier volwassenen, een peuter, twee honden waarvan één met een gedragsstoornis en een wankele poes in de auto op weg naar Frankrijk was maandag geweldig, of ze de boel nu een beetje aandikten of niet. Toen moest de verhuiswagen nog stranden in de Franse blubber, Martien en Erica samen een loodzwaar matras de trap op slepen en was er nog de bloedstollende cliffhanger rond een badmeubel met marmeren blad. Het was dráma, precies zoals de kersverse kasteelheer verzuchtte.