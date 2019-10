‘Wie er ook wint: er zullen geen verliezers zijn’

‘Beste Zangers geeft verbinding’

Lee Towers ziet Beste Zangers als topfavoriet voor de Ring. ,,Als je alleen al ziet hoeveel mensen er zo lang naar kijken en een hoog waarderingscijfer hebben gegeven, dat zegt eigenlijk al genoeg’’, stelt Towers. Hij reisde vorig jaar zelf af naar Ibiza, samen met Trijntje Oosterhuis, Alain Clark, Glen Faria, Davina Michelle, Maria Fiselier en Tino Martin. Het programma loopt nu twaalf seizoenen. ,,Het verbaast me niet dat Beste Zangers elk jaar zo’n succes is. Een mooi gevarieerd programma, waar mensen kennelijk heel erg van genieten. Het is positief, puur en geeft verbinding vanwege de wisselwerking tussen de artiesten. Zij komen uit hun comfortzone om elkaars liedjes zingen. Die daardoor verrassend en bijzonder overkomen. Iedereen gaat kijken, want je weet nooit wat er gaat gebeuren. Niemand weet wie wat gaat zingen. Een metalzangeres (Floor Jansen) die in het Nederlands zingt, dat is toch geweldig! Trijntje zong vorig jaar voor mij First time ever I saw your face. Als je dan bedenkt dat ik dat voor mijn vrouw zong toen ik haar ontmoette. Dan snap je wel hoe mij dat raakte. Zit je gewoon met een brok in je keel.’’



‘Dit is hét moment voor Chateau Meiland’

Carlo Boszhard won in 2010 de Gouden Televizier-Ring met De TV Kantine. ,,Wie er ook wint’’, stelt de televisiemaker, ,,er zullen geen verliezers zijn. Daarvoor zijn de drie programma’s te goed.’’



Als Boszhard zijn geld moest inzetten, dan was dat op Chateau Meiland. ,,Dit is hét moment om te winnen. Sterker nog, als Chateau het dit jaar niet wordt, dan winnen ze volgend jaar zeker niet. Heter voor dit programma is het niet geweest en zal het ook niet worden.’’



Veel hangt af van de avond zelf, stelt Boszhard. ,,Dan worden de kaarten pas geschud. Vorig jaar zag je aan De Luizenmoeder dat ze er iets te nonchalant in stonden. Tja, dan weet je in Nederland: dan gaat de sympathie naar een ander, in dit geval Beau. Ik heb het zelf trouwens ook meegemaakt. Ik zat destijds naast Linda de Mol. Zij de gedoodverfde favoriet, maar ik won als underdog. Nederland zal altijd een grotere voorkeur hebben voor Martien. Omdat hij iemand van ons is.’’|



Boszhard treurt niet als Chateau Meiland het niet wordt. ,,Met alle drie zou ik vrede hebben. Met Beste Zangers zetten de makers zó’n unieke sfeer neer, dat zie je bijna nergens meer op televisie. En Robinson. Het is een fantastische zet geweest van RTL om het programma naar de zondag te halen, ook omdat er nog meer jongeren bereikt. Het zou leuk zijn voor Dennis (Weening) omdat dat zijn laatste jaar was. Maar het programma zelf staat zo sterk: winnen ze nu niet, dan wordt het volgend jaar.’’