Wie het normaal vindt dat Ferry Doedens zichzelf tegen betaling aftrekt op internet, moet dit zien

Ik zal niet zeggen dat een gevoel van opluchting me bekroop toen ik dinsdag Jojanneke uit de prostitutie (NPO 3) keek. Daarvoor waren de verhalen van de vrouwen ‘uit het wereldje’ te goor en te ongemakkelijk. Jonge meiden, kinderen nog, die op hun 13de of 14de de prostitutie in worden gerommeld. Een groeiende groep. In Nederland, ik zeg het er voor de zekerheid maar even bij.