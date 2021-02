Wie is de mol? heeft spannende finale in petto, deze deelneemster wint in ieder geval niet

Radioge­drag van Nederlan­ders veranderd in coronatijd

12:38 Het is vandaag een jaar geleden dat de eerste coronabesmetting officieel in Nederland werd vastgesteld. Ook het radiogedrag van mensen is daardoor veranderd, zo is terug te zien in de luistercijfers van de radio. De gemiddelde luisteraar had de radio in 2020 dagelijks 13 minuten langer aanstaan dan in het jaar ervoor, ontdekte ANP in samenwerking met het Radio Advies Bureau (RAB) en Nederlands Luister Onderzoek/GFK.