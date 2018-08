Je stond nog niet met die beker in je handen of je riep: ‘Sorry voor mijn omgeving, want zij krijgen nu een heel vervelend half jaar…’

,,Ja, dat betreft vooral mijn vrienden. Voordat ik aan De slimste mens begon, zeiden zij al: ‘Als jij maar niet wint!’ Ze voelden de bui al hangen. Ik zie er naar uit, elke discussie kan ik afkappen met de opmerking: ‘Wie is hier nu de slimste, jullie of ik?’’’



Is dat de grootste prijs als winnaar?

,,Ach, in de kern blijft het natuurlijk een spelletje en toevallig ben ik daar dol op. Ik zal er niet van naast mijn schoenen gaan lopen. Het leukst aan mijn deelname vond ik dat ik acht keer mocht meedoen aan een quiz, dat was een feestje.’’



Merk je al dat je wordt herkend op straat?

,,Vooral door dames van een zekere leeftijd. Laatst nog werd ik ingesloten in een winkel door twee dames. De ene porde me steeds tegen mijn schouder: ‘Ik zag ’t meteen, ik zag ’t meteen!’ Wat ze precies zag weet ik niet, meer zei ze niet. En er was een dame, ook 60-plus, die me vroeg of ze mij herkende van De slimste mens. Ik antwoordde dat ik geen idee had wat ze bedoelde. ‘Dan ligt het aan mijn bril, denk ik’, zei die arme vrouw.



,,En ik las in jullie krant dat ik mijn mond niet moet laten openstaan, hahaha. Mijn vriendin was bij de eerste opnamen en zij zei ook: ‘Je moet wel je mond dichtdoen, hoor.’ Blijkbaar had ik dat zelf niet in de gaten, het was pure concentratie.’’