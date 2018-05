Wie kruipt er naast deze boeren of boerinnen op die hoekbank?

Jammer dat hij geen aardappelteler is, want deze boer is een eigenheimer eerste klas. Zoals het in zijn hoofd zit, moet het gebeuren. En ja, dat is lastig in de liefde. Maar kijk nou eens wat verder dan dat stoere voorkomen. Hij zet thee in een schattige, ouderwetse theepot - of is het een koffiepot? - daar zit echt meer in dan hij op het eerste gezicht laat zien. Gewoon een kwestie van die ene ware, die ook dol is op veekeuringen en ouderwetse koffiemolens én een goed stel billen heeft.