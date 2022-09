Wie wint er vanavond een Gouden Kalf (en is die prijs nog wel zo prestigieus)?

Historisch: animatie­film Knor een van de grote favorieten bij de Gouden Kalveren

Voor het eerst in de Nederlandse filmgeschiedenis maakt een animatieproductie kans op een of meerdere Gouden Kalveren. Knor scoorde liefst vijf nominaties, waaronder voor de beste film van het jaar. Het is meteen ook de enige publieksfilm in die bewuste categorie. Veel potentiële Kalfwinnaars zullen de gemiddelde kijker namelijk niks zeggen.

25 september