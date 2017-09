Wietze de Jager krijgt rondleiding bij Talpa Radio

Eerder dit jaar maakte Wietze zich al op voor een toptransfer naar Talpa Radio toen hij en Mattie verschillende gesprekken met De Mol voerden. Wietze wilde weg bij Q, maar Mattie bleef twijfelen. Na het voorstel van Talpa deed Qmusic een tegenbod. De boel klapte, waarna Mattie in zijn eentje dooronderhandelde en het ‘verbetercontract’ tekende: zes ton per jaar en een Tesla. Wietze voelde zich in de steek gelaten en meldde zich ziek. Vanaf volgende maand is hij te zien bij Shownieuws, zijn vrouw Lieke Veld blijft middag-dj bij Qmusic. Hoe de ochtendshow van Mattie, die dinsdag terugkeert op de radio, er precies uit gaat zien, is niet bekend.



Wietzes keuze voor SBS valt bij de lezers van deze site overigens wel in de smaak. 36 procent van de 7.255 mensen die onze poll invulden, vindt dat hij een goede carrièremove maakt. Iets meer, 37 procent, vindt het jammer dat Wietze weg is bij Q en gebroken heeft met Mattie. 26 procent is van mening dat de dj bij een andere radiozender aan de slag moet.