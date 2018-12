Wil de echte Caravaggio opstaan?

interview Jason Momoa Superheld en buitenbeen­tje Aquaman laat niet met zich sollen

10:00 De Amerikaanse acteur Jason Momoa (39) maakte indruk als de veldheer Khal Drogo in het eerste seizoen van Game of Thrones. Zijn aandeel was een kort leven beschoren; met zijn nieuwe rol als de superheld Aquaman hoopt hij op een langer filmbestaan.