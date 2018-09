Wilfred Genee en sidekicks Evers in gesprek met Radio Veronica over middagshow

Floris: ook 50 jaar later nog steeds onze jeugdheld

16:00 Rutger Hauer had nog nooit voor een camera gestaan en Paul Verhoeven nog nooit een film geregisseerd. Zo stortte een vrijwel onervaren filmploeg zich in de zomer van 1968 op de opnames van een nieuwe jeugdserie: ‘Floris’. Een jaar later zat Nederland aan de buis gekluisterd. Zo ook journalist Theo den Boer, toen nog een snotneus.