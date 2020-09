Wilfred Genee volgt Giel Beelen op in ochtendshow Veronica

De Veronica-dj en presentator neemt zijn vaste sidekicks Rick Romijn en Niels van Baarlen mee naar het nieuwe tijdslot. Nieuw in de vaste samenstelling is nieuwslezeres Florentien van der Meulen. Helemaal nieuw is zij overigens niet: ze schoof al vaker in de show aan als invaller.



De luisteraars van Veronica Inside hoeven zich verder geen zorgen te maken over de inhoud van de show. Die zal niet veranderen. De mannen zullen zoals altijd het sportnieuws onder een vergrootglas leggen en het nieuws van de dag bespreken.



Genee is tevreden met de verhuizing van zijn show. ,,Eind vorig jaar hebben we een week de ochtendshow mogen presenteren en toen is er een klein zaadje bij me geplant dat is uitgegroeid tot liefde voor het tijdslot. Niels en Rick kennen het gevoel als geen ander, zij hebben jarenlang een ochtendshow gepresenteerd. De vroege uren hebben iets magisch. Onderdeel uitmaken van het ochtendritueel van onze luisteraars, daar kijk ik ontzettend naar uit!”