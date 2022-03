Will Smith danst ongedwongen met familie na de beruchte Oscar-klap

VideoTerwijl de stof van de klap die Will Smith vannacht gaf aan Oscarpresentator Chris Rock nog neerdwarrelt, is de acteur zelf aan het genieten van de winst van zijn award. Op een afterparty is hij dansend en rappend op zijn eigen muziek gezien.

Will Smith danste vrolijk met zijn vrouw Jada Pinkett Smith en hun familie op het Vanity Fair Oscar-feest, terwijl hij met zijn trofee voor beste acteur in de lucht zwaaide. Hij rapte op een mash-up van zijn eigen hits van ‘Gettin’ Jiggy Wit It’ naar ‘Summertime’. Alsof het hem niets kon schelen, merkt persbureau AP op.

Vier uur eerder liep Smith het podium op van het Dolby Theatre en sloeg hij presentator Chris Rock in zijn gezicht, om een ​​grap over het haar van zijn vrouw. Pinkett Smith lijdt aan de auto-immuunziekte alopecia die kaalheid en haarverlies veroorzaakt. Minuten later ontving hij zijn eerste Oscar ooit voor een acteerprestatie en hield hij in tranen een dankwoord.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Maar op het feestje achteraf - de gehele familie Smith in andere outfits gestoken - was de buitensporige aandacht voor Smith het enige dat nog deed herinneren aan het voorval. Andere gasten wilde selfies met hem maken, Daily Show-presentator Trevor Noah gaf de kersverse Oscarwinnaar een knuffel en fluisterde iets in zijn oor. Smith ‘proostte’ zijn beeldje met die van andere Oscarwinnaar, stopte om felicitaties in ontvangst te nemen en poseerde voor foto’s met Timothée Chalamet.

Smith hield vervolgens triomfantelijk zijn Oscar in de lucht, terwijl hij in een SUV stapte om te vertrekken na het korte feestbezoek. Zijn zoon Jaden Smith, die achterbleef om met vrienden te feesten, riep: ,,I love you! You did it!”

Chris Rock werd op geen van de Oscarfeestjes gespot. Hij heeft nog geen reactie gegeven op het voorval.

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: