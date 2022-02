Will Smith niet meer afhankelijk van komische filmrollen: wint hij eindelijk een Oscar?

Will Smith sluit met zijn Oscarnominatie voor zijn titelrol in King Richard een mindere periode in zijn carrière af. Jarenlang was hij de nummer 1 publiekstrekker met zijn speelfilms die wereldwijd miljarden binnensleepten. Maar de laatste tijd zat de klad er behoorlijk in. De resultaten van zijn recente miljoenenproducties (Gemini Man, Collateral Beauty) vielen vies tegen.