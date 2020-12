Willeke Alberti mist het zingen en Joris Linssen had een wake-upcall: BN’ers blikken terug

‘Wat werk betreft had ik een topjaar’

Sportpresentator en schrijver Rob Kamphues:

,,Mijn boek De walvishoeder kwam in maart uit. Tsja, toen stond ik op een gegeven moment in een winkel voor vijf man voor te lezen. Vervolgens werd de complete promotietournee geschrapt. Bevriende ondernemers zeiden: wij nemen wel een stapel af. Onder hen een vriend van mij die een uitzendbureau in de zorg heeft. Ik heb toen opgetreden in het verpleeghuis van mijn moeder, die licht dementerend is. Zo mooi, dat was hartverscheurend. Als ik er nu aan terugdenk, springen de tranen nog in mijn ogen; een hele verdieping bewoners is overleden, en ook iemand van het personeel.