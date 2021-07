Willem-Alexander en Máxima bekijken waterschade in Valkenburg

Dreigt het einde voor benzine- en dieselmoto­ren?

14 juli De Europese Commissie wil vanaf 2035 een einde maken aan verbrandingsmotoren op benzine of diesel. Als het aan Brussel ligt, worden autofabrikanten vanaf dat jaar verplicht nul procent CO2 uit te stoten. Dit is niet mogelijk met auto's op benzine of diesel, staat in een ambitieus klimaatplan. Maar dat is nog lang geen gelopen koers.