Willem-Alexander en Máxima moeten genoegen nemen met bescheiden plekje bij kroning koning Charles

Koning Willem-Alexander draagt als opvallende onderscheiding de Orde van de Kousenband, die hij in 2019 kreeg van Charles’ moeder koningin Elizabeth. De vorst zit aan het middenpad in Westminster Abbey, op dezelfde rij als de Belgische koning Filip. Die koning trad in 2013 enkele maanden na koning Willem-Alexander aan. Direct achter Willem-Alexander heeft koning Felipe van Spanje een plekje gekregen, die een jaar later zijn vader opvolgde.

Hou deze site in de gaten voor de nieuwste afleveringen van onze podcast ‘Van Oranje’, een serie over de opmerkelijkste Oranjes uit de rijke geschiedenis van onze koninklijke familie. Beluister deze via onze site, of abonneer je via Spotify of iTunes om geen aflevering te missen.