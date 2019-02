Willem van Schijndel: Ik krijg jeuk van De luizenmoeder

Laatst gelezen boek: ,,Ik lees alleen kookboeken en boeken die over muziek gaan. Daar kan ik uren in bladeren. Momenteel ben ik bezig met 40 Topjaren van Erik de Zwart. Ik heb Erik vanaf dag één meegemaakt in Hilversum en altijd een goede band met hem gehad. Kookboeken vind ik ook inspirerend. De laatste die ik heb gelezen is Just Cook It van Sergio Herman. Er staan recepten in die een leek thuis kan maken. Simpel en gezond, maar vooral nét even lekkerder.’’