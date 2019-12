Willemijn Veenhoven neemt ontroerd afscheid van Radio 1

Veenhoven nam afscheid in het programma De Nieuws BV, dat zij jarenlang maakte. ,,Het was elke dag fantastisch, radio is elke dag anders. Dankjewel, lieve luisteraar, het was mij een eer en een genoegen", stelde zij ontroerd.



Zenderbaas Laurens Borst had een persoonlijke boodschap voor de radiocoryfee. Hij beloofde Veenhoven dat er altijd plek voor haar zal zijn op NPO Radio 1 en dat hij hoopt haar snel terug te horen op de radio. Veenhoven beantwoordde deze handreiking met een welgemeend 'graag'. ,,Ik ga niet weg bij de radio omdat ik hier klaar ben, radio zal altijd mijn grote passie blijven. Maar Vroege vogels is een geweldige kans; ik heb altijd al graag in de modder gewroet."



Veenhoven maakte voor De Nieuws BV acht jaar lang BNN United en BNN Today. De Nieuws BV presenteerde zij zes jaar lang met Felix Meurders, Eric Corton en Patrick Lodiers. Veenhoven doet op 29 december nog eenmaal een lang 'avondinterview' op de zender, met Angela Groothuizen.