Willemijn Veenhoven nieuwe tv-presentator Vroege Vogels

William Spaaij stopt plots als regisseur van Annie de Musical

10:06 William Spaaij is niet langer als regisseur betrokken bij Annie de Musical. Volgens producent Theateralliantie is er tussen Spaaij, de cast en het creatief team ‘een verschil van artistiek inzicht’ ontstaan. Choreograaf Pim Veulings neemt de taak van Spaaij over.