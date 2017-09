Willemijn Veenhoven presenteert programma in DWDD-decor

Zaterdag zijn de opnames in de studio van De Wereld Draait Door (DWDD). Een opvallend detail, omdat onlangs bekend werd dat Matthijs van Nieuwkerk voortaan nog maar een half jaar aan de desk van die populaire talkshow zit. DWDD stopt vanaf 2018 al in april en start pas weer later in het najaar. De NPO onderzoekt nu hoe het ontstane gat in de programmering kan worden opgevuld.



BNNVARA erkent dat ze met Veenhoven (radiopresentatrice van De Nieuws B.V.) een pilot opnemen. Maar of zij straks daadwerkelijk te zien is op de plek van Van Nieuwkerk, is nog onduidelijk. ,,We doen vaker screentests en pilots in verschillende studio’s’’, reageert een woordvoerder. ,,Soms in Hilversum, soms in Amsterdam, soms in de DWDD-studio en soms in de Pauw-studio. Dit om talenten van ons de kans te geven zich verder te ontwikkelen en nieuwe dingen uit te proberen.’’