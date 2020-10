Willemijn Veenhoven volgt Felix Meurders op bij Spijkers met Koppen

Na maar liefst 25 jaar neemt Felix Meurders in december afscheid van het radioprogramma, dat in 1988 voor het eerst te horen was. Het heette toen nog Hilversum 2 , met Jack Spijkerman als presentator. De 74-jarige presentator liet al eerder los zich niet te willen bemoeien met zijn opvolger. ,,Je moet niet over je eigen graf heen regeren”, zei hij eerder in een interview met deze site . Vandaag is bekend geworden wie die opvolger dan wordt: Willemijn Veenhoven. Ondanks haar nieuwe uitdaging bij Spijkers met Koppen , blijft ze samen met Menno Bentveld het BNNVARA-programma Vroege Vogels presenteren op NPO 2. Voorlopig is ze ook nog samen met Erik Dijkstra te zien bij Op1 , maar voor die plek wordt een vervanger gezocht.

Leermeester

Veenhoven is vereerd dat ze het stokje van Felix Meurders over mag nemen. ,,Hij was mijn leermeester op Radio 1 en is bij Spijkers al 25 jaar de gekroonde koning van het programma. Hij heeft het programma de journalistieke smoel gegeven waar ik samen met de rest van Nederland enorm van heb genoten.”



Gert-Jan Hox, directeur Content BNNVARA: ,,De schoenen van Felix Meurders zijn groot om te vullen, maar toch hoefden we niet lang na te denken over wie de geknipte opvolger voor hem is: Willemijn Veenhoven.”



Spijkers met Koppen is iedere zaterdag van 12.00 tot 14.00 uur te horen bij BNNVARA op NPO Radio 2.