William en Catherine willen artikel over ‘luie’ hertogin van internet hebben

Bibi zag Waylon totaal niet zitten: ‘Irritant hoe vrouwen tegen hem aan kwijlden’

14:54 YouTuber Bibi Breijman (28) had nog net geen hekel aan Waylon voordat ze in 2017 een relatie met hem kreeg. Ze vond hem niet eens aardig toen hij haar coach was bij de zangwedstrijd It Takes 2. ,,Al die vrouwen die zo tegen hem aan kwijlden, ik vond het vooral irritant.’’