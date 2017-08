William en Harry gedenken Diana bij Kensington Palace

Extra voorstellingen van docu Pearl Jam

16:46 Bioscoop KINO in Rotterdam heeft extra voorstellingen ingelast van de muziekdocumentaire Let's Play Two van de Amerikaanse rockband Pearl Jam. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de film eenmalig zou worden vertoond, maar de belangstelling was overweldigend, waardoor KINO besloot tot extra avonden.