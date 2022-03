William en Kate moeten bezoek aan dorp in Belize afzeggen na protesten

In een video van het protest is te zien dat mensen boos met borden zwaaien, waarop teksten te zien zijn als ‘Prins William, verlaat ons land’. Het bezoek wordt door inwoners gezien als ‘kolonialisme’, zo is op borden te lezen. Bovendien zouden de dorpelingen verontwaardigd zijn dat de helikopter van William en Catherine op het plaatselijke voetbalveld zou landen, zonder dat daar toestemming voor is gegeven, melden Britse media.



Het protest komt voort uit een conflict over stukken grond die verloren zijn gegaan in het koloniale tijdperk. Het dorp is onder meer in conflict met Flora & Fauna International, een liefdadigheidsinstelling die ecosystemen beschermt en waar prins William beschermheer van is. Bewoners mogen een groot stuk grond niet gebruiken van de liefdadigheidsinstelling omdat dit ‘privéterrein’ zou zijn.



De hertog en hertogin van Cambridge bezoeken in ongeveer een week tijd diverse Caribische landen, ter viering van het platina jubileum van koningin Elizabeth. Na Belize bezoeken zij nog Jamaica en de Bahama’s.