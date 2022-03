Willibrord Frequin (80) blijft euthanasie uitstellen

Dat zegt de journalist in een gesprek met Art Rooijakkers, voor diens programma Rooijakkers over de vloer. Wanneer Art aan Willibrord vraagt hoe het met hem gaat, antwoordt Frequin kort en bondig: ,,Klote”. De presentator kampt met een agressieve vorm van de ziekte, waardoor het proces versnelt wordt en hij niet weet hoe lang hij nog te leven heeft. ,,Ik ben nu in redelijk goeden doen. Normaal gesproken kom ik mijn stoel niet uit en mijn bed niet in.”

,,Ik mag euthanasie doen, nu al. Maar hoe dichterbij het komt, des te meer stel ik het toch weer uit. Want je wil toch niet dood”, aldus Willibrord, die eraan toevoegt soms ook wel te wensen dat het voorbij is. ,,Ik heb dagen dat ik zo ziek ben en zo ontregeld en zo uitgeput. Dan denk ik: nou, het zou een zegen zijn als ik nu de pijp uit zou gaan”. Het zijn Frequins kinderen en kleinkinderen die hem in leven houden. ,,Dan zie ik mijn dochter binnenkomen of mijn kleinkind en dan denk ik: laat ik er nog maar even mee wachten, vriend”.

Rooijakkers over de vloer werd gisteravond bekeken door 603.000 kijkers, goed voor de 22ste plek in de Kijkcijfer top 25. Het Achtuurjournaal was het best bekeken programma van de dag, met bijna 2,5 miljoen kijkers. Het Verhaal van Nederland was de nummer twee, met ruim 1,7 miljoen kijkers.

