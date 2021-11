Willibrord Frequin stopt met televisie: ‘Ik mis het totaal niet’

Willibrord Frequin (80) keert nooit meer terug op televisie. ,,Het is mooi geweest", zegt de presentator die vanavond te gast was in de SBS 6-talkshow HLF8. ,,Dit was mijn laatste optreden. Dat deed ik voor Johnny, die ik al jaren ken.”

Johnny de Mol noemde het ‘een eer’ dat hij Frequin als laatste mocht ontvangen. ,,Johnny is vroeger veel met mijn dochter Rebecca opgetrokken. In zakelijk opzicht, hè. Bij hem leek mij een mooie afsluiting ", aldus Frequin, die was uitgenodigd om te praten over 70 jaar televisie en zijn eigen carrière die in 1963 bij de KRO begon.

Als verslaggever bij Brandpunt maakte hij spraakmakende reportages in het buitenland, waarna hij voor RTL en SBS 6 ging werken. Hij maakte tussen 1996 en 2003 onder meer De Week van Willibrord, Achter gesloten deuren, Ooggetuige en Toppers. Afgelopen jaren was hij nog te zien in het RTL-reisprogramma Beter laat dan nooit, samen met Gerard Cox, Barrie Stevens en Peter Faber. ,,Dat was een geweldig avontuur.”

Zijn mooiste tijd? ,,Dat ik veel kon opkomen voor de mensen in de samenleving die het slecht hadden. In De Week van Willebrord, maar daarvoor ook in mijn Brandpunt-periode, mensen die gebukt gingen onder zware regimes.”

‘Ik mis de televisie totaal niet’

Tachtig jaar is Frequin inmiddels, maar niemand hoeft zich zorgen te maken. ,,Ik ben fit, heb nog geen rollator, ik loop veel. Ik lees boeken en ruim elke dag de wasmachine in én uit.”

Hij mist de televisie ‘totaal niet’. ,, Ik kijk ook veel minder. De talkshows vind ik saai, ze lijken allemaal op elkaar. Interviews, ze zijn totaal niet to the point. Ik val er bij in slaap.” Waar hij wel naar kijkt? ,,Voetbalwedstrijden en Veronica Inside. Daar geniet ik enorm van. Daar zitten de smaakmakers van de televisie”, aldus Frequin, die in het verleden nog wel eens aanschoof in het programma van Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen. ,,Als zij bellen? Nu, dan zou ik wel twijfelen...”

Volledig scherm Willibrord Frequin, Barrie Stevens, Peter Faber, Gerard Cox en Katja Schuurman voor de opnames van een nieuw seizoen van Beter laat dan nooit. © ANP

