Willow Smith scheert hoofd kaal tijdens optreden

Willow Smith had moeite met doorbraak als kindster: Ik sneed mezelf in puberteit

27 juni Willow Smith heeft een aantal moeilijke puberjaren achter de rug, vooral nadat ze als 10-jarige bekend werd met haar hit Whip My Hair. In entertainmentmagazine People spreekt de 18-jarige dochter van Will Smith in een gesprek met haar moeder en oma over haar zelfmutilatie als tiener.