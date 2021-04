‘Willy’ baalt van toeterende Amalia en swipet vrouw weg in nieuwe LuckyTV

videoKoningsdag is niet alleen een hoogtepunt in het jaar voor Willem-Alexander, maar ook voor LuckyTV -maker Sander van de Pavert. Die kroop traditiegetrouw in de rol van Willy, een plat Haags pratende versie van de koning, om zijn interpretatie van de dag te geven. 959.000 kijkers zagen aan het einde van Beau hoe Willy ijskoud een vrouw uit beeld swipete die hij niet zo aantrekkelijk vond en hoe Máxima’s bekende lach door Eindhoven schalde.

,,Wat een pleurisding’’, zette Willy meteen de toon aan het begin van het filmpje. Zijn oudste dochter Amalia, naast hem gezeten in een auto van DAF, had kennelijk op de claxon gedrukt en die bleef nu maar toeteren terwijl de familie arriveerde in de stad. ,,Blijf er dan ook gewoon af met je poten’’, beet Willy zijn dochter toe, grofgebekt als altijd.

Eenmaal uit de auto liet de burgemeester enkele ‘praatpalen’ zien, een soort schermen waarop mensen verschenen met wie de koning kon praten. Die zag het vooral als een levensgrote versie van de datingapp Tinder.



,,Doe maar een andere’’, zei hij bij het zien van de eerste gesprekspartner. ,,Swipe maar naar links. Ja, doei.’’ Toen er een jongere vrouw in beeld kwam, verbeterde zijn humeur meteen. ,,Oh kijk! Da’s beter. Hallo, welkom op mijn verjaardag.’’

Volledig scherm 'Willy' en Amalia in de DAF. © NOS/RTL

Koningin Máxima had even verderop minder geluk. De techniek liet haar in de steek toen ze probeerde met kinderen te praten en ze hoorde alleen zichzelf, mét een enorme echo. Ze barste al snel in lachen uit, waardoor Van de Paverts bekende ‘hinnikende’ versie van haar gegier door de hele stad leek te schallen.

Geintje

Na het lunchbuffet, waarvan Willy weigerde te eten omdat het hele menu vegetarisch was, bekeek het gezin een balletoptreden. De muziek op de achtergrond was nauwelijks te horen, doordat een van de dansers geraakt leek te worden door een rondvliegende drone en het uitgilde van de pijn. Willy had er geen boodschap aan. ,,Ik heb genoeg gezien’’, zei hij, terwijl hij wegliep.

Quote Hé Max, laten ze jou nou rijden in dat ding? Willy tegen zijn vrouw

Buiten stapten Willy en Amalia weer in de DAF en nam Máxima plaats in een zonneauto. Willy had er weinig vertrouwen in. ,,Hé Max, laten ze jou nou rijden in dat ding?’’ riep hij. ,,Hoezo, ik kan heus wel rijden hoor’’, reageerde zijn vrouw. ,,Ja hè hè’’, verzuchtte de koning. ,,Dat ding heb niet eens een stuur.’’

Amalia schaamde zich ondertussen dood voor haar vader. ,,Jezus, papa’’, zei ze. ,,Ah joh, je moeder ken wel tegen een geintje’’, besloot Willy, terwijl hij wegreed en de claxon weer onophoudelijk klonk.

Nog een paar

Op Instagram, waar de talkshow Beau de video deelde, regent het emoji’s die huilen van het lachen. ‘Fenomenaal! Thanks voor een fantastisch einde van de dag’, luidt een van de vele reacties.

Een andere kijker is blij dat de koning en koningin op de hak zijn genomen en niet hun jonge dochters, zoals eerder weleens gebeurde. ‘Geweldig gedaan! En wat fijn dat de prinsessen ‘uit beeld’ zijn gebleven in deze Lucky.’ De traditie mag van de kijkers voorlopig doorgaan. ‘Nog een paar graag!’

