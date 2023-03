Wim de Bie, briljante satiricus en columnist van de tijdgeest

Volkskrant haalt uit naar roddelkana­len: medewerker vals beschul­digd van affaire Tom Egbers

Een Volkskrant-medewerker is door roddelkanalen vals beschuldigd dat zij de stagiair zou zijn met wie Tom Egbers een affaire had. Dat schrijft Pieter Klok, hoofdredacteur van de Volkskrant, in een column. Als gevolg van die beschuldigingen werden haar naam en contactgegevens openbaar gemaakt. Ook werden er foto’s van haar huis gepubliceerd.