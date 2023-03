Wim de Bie op 83-jarige leeftijd overleden

Liefs, papa Piet Qmusic-dj Mattie Valk over overleden vader: ‘Heb nog paar keer voicemail gebeld om z’n stem te horen’

Toen Qmusic-dj Mattie Valk 25 was, stierf zijn vader aan longkanker. Inmiddels is dat 12 jaar geleden. Toch is dat verdriet nooit minder geworden. Als hij stress heeft laait het weer met volle kracht op. ‘Ik zit af en toe jankend in de auto’, geeft hij toe aan collega Joost Swinkels in de podcast Liefs, papa Piet.