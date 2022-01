Winnaar De slimste mens had Jan Rot overwinning gegund: ‘Hij wist zo ontzettend veel’

Tijdlijn De acht dagen van Boos: dit gebeurde er allemaal rond The Voice of Holland

Het nieuws over seksueel overschrijdend gedrag bij The Voice of Holland volgde zich de afgelopen dagen in rap tempo op. Elk uur leek er wel een nieuwe ontwikkeling te zijn in de zaak, die aan het rollen werd gebracht door het BNNVara-programma Boos dat vanmiddag wordt uitgezonden. Bekijk en lees hieronder wat er in de afgelopen acht dagen allemaal gebeurde.

20 januari